Создатель фильма "ВМаяковский" вернул Фонду кино 20 млн рублей

Фото: кадр из фильма "ВМаяковский", режиссер Александр Шейн
Создатель фильма "ВМаяковский" Александр Шейн вернул Фонду кино 20 миллионов рублей, выделенные на съемки картины. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Как пояснили в организации, 20 миллионов рублей выделили Шейну на условиях возврата. "Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Отмечается, что в финансировании съемок фильма о Маяковском также принимало участие министерство культуры России.
Фильм вышел в прокат осенью 2017 года. Главные роли в нем исполнили актеры Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, а также Евгений Миронов и Михаил Ефремов.
В конце июня полиция возбудила уголовное дело о хищении миллиона рублей, которые Фонд кино выделил на съемки фильма "ВМаяковский". Сообщалось, что поручителем денежных средств был продюсер Александр Шейн, однако, в установленные договором сроки деньги Фонду кино не вернули.
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