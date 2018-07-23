Создатель фильма "ВМаяковский" вернул Фонду кино 20 млн рублей

Фото: кадр из фильма "ВМаяковский", режиссер Александр Шейн

Создатель фильма "ВМаяковский" Александр Шейн вернул Фонду кино 20 миллионов рублей, выделенные на съемки картины. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Как пояснили в организации, 20 миллионов рублей выделили Шейну на условиях возврата. "Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что в финансировании съемок фильма о Маяковском также принимало участие министерство культуры России.

Фильм вышел в прокат осенью 2017 года. Главные роли в нем исполнили актеры Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, а также Евгений Миронов и Михаил Ефремов.

В конце июня полиция возбудила уголовное дело о хищении миллиона рублей, которые Фонд кино выделил на съемки фильма "ВМаяковский". Сообщалось, что поручителем денежных средств был продюсер Александр Шейн, однако, в установленные договором сроки деньги Фонду кино не вернули.