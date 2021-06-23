Голикова поручила дополнить сертификат вакцинированного данными о сроках действия прививки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение дополнить сертификат вакцинации от COVID-19 информацией о сроках действия прививки.

"Дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью подгружать туда данные ПЦР-тестирования", – заявила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она уточнила, что в сертификат также с согласия гражданина будет возможно добавление информации о том, что он перенес коронавирус.

В Москве, согласно новому указу Сергея Собянина, начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны, а посещать их смогут только привитые или переболевшие граждане.

