Голикова поручила дополнить сертификат вакцинированного данными о сроках действия прививки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение дополнить сертификат вакцинации от COVID-19 информацией о сроках действия прививки.
"Дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью подгружать туда данные ПЦР-тестирования", – заявила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она уточнила, что в сертификат также с согласия гражданина будет возможно добавление информации о том, что он перенес коронавирус.
В Москве, согласно новому указу Сергея Собянина, начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны, а посещать их смогут только привитые или переболевшие граждане.
Все заведения общепита в Москве станут COVID-free
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