В Госдуме предлагают увеличить число моногородов в РФ

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В комитете Госдумы по экономполитике хотят увеличить количество моногородов в полтора раза – с нынешних 321 примерно до 500. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не имеющих такой статус, сообщает газета "Известия".

В регионы направлено письмо с просьбой предоставить информацию о городах-претендентах. После включения в список они смогут рассчитывать на госфинансирование. Составленный список планируется передать в Минэкономразвития.

Сейчас к монозависимым относятся города численностью населения от трех тысяч человек, не менее 20% из которых работают на предприятиях одной компании. Предлагается расширить критерии. Например, отменить нижнюю планку по численности населения или не исключать населенный пункт из перечня при банкротстве предприятия.

В 2020 году на меры поддержки таких поселений предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, в 2021-2022 годах – по 4,7 миллиарда. На реализацию мероприятий новой подпрограммы "Развитие моногородов" в 2021–2024 годах планируется выделить 69,7 миллиарда рублей. Если список расширят до 500 поселений, то потребуется около 100 миллиардов.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский считает, что не нужно привязываться к конкретным цифрам, а следует сосредоточиться на актуализации этого списка. В него необходимо включить новые муниципальные образования и исключить старые, где наладилась экономическая обстановка.

Ранее эксперты предложили уплотнить моногорода для сокращения расходов. Жителей могут переселить из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения для снижения расходов бюджета. Также предлагалось сократить количество моногородов вдвое – с 321 до 170.