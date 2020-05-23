Еще 3 831 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В столице выздоровел еще 3 831 пациент после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего число вылеченных выросло до 47 413, уточнила вице-мэр.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают рекомендации.
Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Обратиться по этому вопросу можно на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Всего в России зарегистрировано 326 448 случаев COVID-19. Выздоровели 99 825 человек, скончались 3 249.
Ракова рассказала, что пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришелся на апрель. Сергей Собянин подчеркнул, что на май придется самая сложная фаза борьбы с инфекцией в столице. По его словам, количество смертей от коронавируса увеличится за счет апрельского пика заболеваемости.
Владимира Путина отметил, что темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6 до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона, добавил он. Президент заключил, что система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.
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