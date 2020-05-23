Дождь ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кратковременный дождь и до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 23 мая. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что до конца недели теплая погода не вернется в столицу.
По его словам, первые признаки потепления ожидаются в понедельник. 25 мая температура в городе повысится до 15-17 градусов.
Однако такая температура все равно ниже климатической нормы примерно на 3 градуса, добавил Вильфанд.
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