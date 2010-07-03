В МВД предложили разгрузить сотрудников угрозыска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С оперативников полиции предложили снять обязанности по возбуждению уголовных дел. Эта работа полностью перейдет к следователям.
Такую рекомендацию сделал первый замглавы ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.
Автор инициативы указывает, что 85 процентов оперативников каждый день тратят до 70 процентов рабочего времени на доследственную проверку, хотя упущенные часы они могли бы тратить на раскрытие преступлений.
В Генпрокуратуре разделяют эту позицию и отмечают, что "процессуальная деятельность не является основной по должности".
В марте МВД РФ подготовило законопроект, предлагающий внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправку, запрещающую возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.
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