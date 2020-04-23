Выставку Энди Уорхола в Москве перенесут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", открытие которой в Москве планировали на 24 апреля, будет перенесена. Данное решение было принято из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Работы известного мастера поп-арта хотели представить в Выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.

"В связи с введением режима повышенной готовности на территории РФ и соответствующими мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции <...> проведение выставки "Я, Энди Уорхол" будет перенесено на более поздний срок. Точные даты будут названы позже", – объявили организаторы.

Уточняется, что перенос выставки не скажется на концепции и составе композиции. Посетителям все так же представят более 170 знаковых произведений, причем общая площадь экспозиции составит порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

Когда выставка откроется, можно будет ознакомиться с работами Уорхола для известных музыкантов, рекреацией его знаменитой "Серебряной Фабрики", а также воспользоваться аудиогидами и услугами экскурсоводов.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин предпринял дополнительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса. Жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции независимо от возраста. Кроме того, с 15 апреля в столице ввели пропускной режим для передвижения по городу.

