Выставку Энди Уорхола в Москве перенесут

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", открытие которой в Москве планировали на 24 апреля, будет перенесена. Данное решение было принято из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Работы известного мастера поп-арта хотели представить в Выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.
"В связи с введением режима повышенной готовности на территории РФ и соответствующими мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции <...> проведение выставки "Я, Энди Уорхол" будет перенесено на более поздний срок. Точные даты будут названы позже", – объявили организаторы.
Уточняется, что перенос выставки не скажется на концепции и составе композиции. Посетителям все так же представят более 170 знаковых произведений, причем общая площадь экспозиции составит порядка 2,5 тысячи квадратных метров.
Когда выставка откроется, можно будет ознакомиться с работами Уорхола для известных музыкантов, рекреацией его знаменитой "Серебряной Фабрики", а также воспользоваться аудиогидами и услугами экскурсоводов.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин предпринял дополнительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса. Жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции независимо от возраста. Кроме того, с 15 апреля в столице ввели пропускной режим для передвижения по городу.
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