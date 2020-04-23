Минтруд предложил забрать родственников из интернатов на время пандемии коронавируса

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Родственников стоит забрать из стационарных учреждений социального обслуживания в период распространения коронавируса. Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции, посвященной ситуации в детдомах, домах престарелых и интернатах во время пандемии.

"Мы понимаем, что во многих стационарах проживают люди, у которых есть родственники, например дети, у которых есть законные родители, опекуны. В период нерабочих дней у многих есть возможность ухаживать за родственниками. Мы в письме обратились к руководителям организаций с просьбой такую работу провести", – цитирует ее Агентство "Москва".

Баталина обратила внимание, что речь идет обо всем периоде самоизоляции. "Наша задача – сделать так, чтобы вирус не зашел в интернат", – подчеркнула она.

По словам замминистра, со стационарами также могут продолжать сотрудничать некоммерческие организации – при соблюдении необходимых санитарных требований.

Она сообщила, что новой коронавирусной инфекцией в 16 стационарных организациях заразились 457 человек. Баталина объяснила, что заболевание проникает туда через сотрудников интернатов и их жителей, которые выписались из медучреждений. Полностью избежать такой ситуации было невозможно, считает она.

Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что почти половина всех жертв коронавируса в европейском регионе проживала в учреждениях долговременного ухода, говорится в микроблоге организации в Twitter. Он указал, что преклонный возраст этих людей, их состояние здоровья, умственные проблемы, которые не позволяют им следовать рекомендациям по охране своего здоровья или соблюдения гигиены, подвергают их большему риску заражения.

В то же время Клюге добавил, что пожилые люди со множеством хронических заболеваний имеют шансы на выздоровление, если за ними хорошо ухаживают.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.

По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4891 пациент. В мире заразилось около 2,6 миллиона человек, свыше 180 тысяч умерло.