Женщина перепутала смертельную болезнь с беременностью

Жительница Великобритании Жасмин Бирд перепутала рак легких с беременностью. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что в июле прошлого года у женщины прекратилась менструация и увеличились в объемах живот и грудь. После этого она сделала тест на беременность, который показал отрицательный результат.

Бирд обратилась в больницу за помощью. Как отмечает издание, врачи сочли, что это обыкновенный стресс и прописали лекарства для снижения кислотности содержимого желудка.

Осенью врачи исследовали пациентку, сделав ей трансвагинальное сканирование, а потом и обычное рентгеновское. На снимках врачи увидели затемнение в области легких, после чего ей был поставлен диагноз "рак легких". В ходе 14-часового хирургического вмешательства ей удалили половину легкого.

В феврале столичные врачи удалили мужчине шестисантиметровую опухоль мозга. Операция проводилась с помощью высокотехнологичного оборудования, которое позволило медикам аккуратно удалить новообразование с минимальным вредом для пациента.

