Минтруд предложил закрыть на карантин дома престарелых

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Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что COVID-19 на сегодняшний день диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах страны.

По ее словам, рекомендовано закрыть в регионах на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками.

"Мы направили телеграммы во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций", – заявила Баталина, добавив, что работники изолируются вместе с проживающими посменно, на 14 дней.

Как сообщалось ранее, Росздравнадзор проверит работу Люберецкой областной больницы, где 60 сотрудников заразились коронавирусом. Случаи заболевания в медучреждении подтвердили в областном Минздраве. Там же заявили, что не располагают информацией об обращении медиков в правоохранительные органы с жалобами на действия администрации.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, а всего из больниц выписали 4891 пациента.