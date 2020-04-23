В НМФЛ посоветовали москвичам на самоизоляции играть в симуляторы футбола

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В период самоизоляции повысить интерес к спорту и улучшить игровую реакцию помогут футбольные симуляторы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Национальной мини-футбольной лиги (НМФЛ), руководителя Ассоциации интерактивного футбола Игоря Телегина.
"В период самоизоляции виртуальные симуляторы могут принести немало пользы людям, интересующимся футболом. Благодаря такой игре повышается концентрация, развиваются реакция и скорость принятия решений, укрепляются лидерские качества", – отметил Телегин.
Он подчеркнул, что с помощью игр можно научиться оценивать ситуацию на поле и ход мачта, а также развить стратегическое и игровое мышление, которое крайне важно в играх. Телегин пояснил, что в качестве симуляторов можно использовать FIFA и Pro Evolution Soccer.
Президент НМФЛ добавил, что в виртуальные игры можно играть с родственниками, друзьями или выбрать в качестве напарника пользователя от компьютера.
"Сражаться можно и против искусственного интеллекта, но стоит учитывать, что он пока не так хорош в футболе именно в части креатива и принятия нестандартных решений", – пояснил Телегин.
Он подчеркнул, что пользу от виртуальных игр замечают и в детских футбольных школах. По его словам, в ходе их личного исследования некоторые учреждения были готовы открыть на своей базе отделения интерактивного футбола.
Ранее российская премьер-лига намерена возобновить проведение чемпионата России по футболу. Среди возможных сроков называют июнь или июль.
Организаторы отметили, что дата, до которой был приостановлен сезон, является не окончательной. В частности, ранее объявленная приостановка до 31 мая может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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