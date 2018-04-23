Дожди ожидаются в столице с середины рабочей недели

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Дожди начнутся в столице со среды, 25 апреля. При этом экстремальных осадков не ожидается, сообщили в центре погоды "Фобос".

Вплоть до пятницы погоду в городе будет определять новый циклон. Все время пасмурно не будет, возможны прояснения, но и осадки не исключены.

"В ночные часы ожидается плюс три-восемь градусов, днем в среду плюс 11–16 градусов, в четверг ожидается плюс 12–17 градусов, в пятницу – плюс 13–18 градусов", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

В выходные в столичном регионе прошел настоящий ураган. В городе ветер был штормовым, а вот на метеостанции во Внукове зафиксировали скорость порывов в 30 метров в секунду. Были повалены 900 деревьев и повреждены кровли 30 зданий. В Москве пострадали 17 человек, погибла одна девочка.

Кроме того, в городе состоялось рекордное похолодание. В воскресенье воздух прогрелся только до 3,2 градуса. Это на семь градусов ниже среднесуточной нормы для 22 апреля.

Принесший в город непогоду циклон уже начал терять активность и смещаться от столицы. Ветер ослабевает, ожидается рост температуры. В начале недели, она все же будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.