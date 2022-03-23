В Москве за сутки госпитализированы 162 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в Москве госпитализированы 162 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 140 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровели еще 1 262 человека. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 537 114.

Выявили за минувшие сутки 1 306 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 28 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.

