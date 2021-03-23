Москва 24: чему пандемия научила московский бизнес

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24 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Чему научила пандемия московский бизнес?".

Речь пойдет о поддержке бизнеса, пережившего пандемию коронавируса, а также об инициативах, направленных на улучшение делового климата.

На пресс-конференции выступят:



уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;

общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов;

общественный beauty-омбудсмен, член совета Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова;

общественный уполномоченный по вопросам оказания медицинских услуг Муслим Муслимов;

общественный уполномоченный по фитнесу, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.