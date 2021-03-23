Названы города России, в которых можно наиболее точно предсказать погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов рассказал, в каких городах обустроена лучшая сеть метеостанций, позволяющая давать наиболее точные прогнозы погоды. Об этом сообщает РИА Новости.

Такими городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Как отметил Константинов, в столице наблюдается некоторое насыщение необходимым оборудованием, однако в других городах дела обстоят значительно хуже.

"Может быть, еще в Санкт-Петербурге и Сочи тоже есть многое, и это можно использовать. Вопрос теперь только в правильном донесении данных, обработке и специалистах", – уточнил метеоролог.

По словам эксперта, в Петербурге улучшение метеорологических прогнозов было связано со строительством защитной дамбы – тогда на оборудование выделили достаточно денег. Похожая ситуация произошла и в Сочи, где качественные прогнозы потребовались во время проведения Олимпиады 2014 года.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро рассказал, что настоящая климатическая весна придет в столицу в ближайшие выходные. Он отметил, что люди с метеозависимостью легко перенесут смену погоды: тепло будет устанавливаться постепенно.