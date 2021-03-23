Юрист оценил предложение ограничить места проведения митингов в РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев назвал идею ограничить места проведения митингов в РФ антиконституционной. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам юриста, такое предложение полностью противоречит статье 31 Конституции, в которой указано, что проводить митинги, демонстрации, шествия, пикетирования без оружия и мирно могут любые граждане РФ.
Эксперт напомнил, что шествия и митинги бывают не только незаконными. Он привел в пример "Бессмертный полк", крестный ход и различные пикетирования.
По его мнению, соответствующий законопроект принят не будет.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов внес в МВД предложение определить площадки, предназначенные для проведения митингов. В своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с законом.
Орлов считает, что данную проблему возможно решить определением специальных площадок для проведения акций. Он также отметил, что за органами исполнительной власти останется право организовывать публичные мероприятия в любых пригодных местах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: