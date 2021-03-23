Юрист оценил предложение ограничить места проведения митингов в РФ

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Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев назвал идею ограничить места проведения митингов в РФ антиконституционной. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам юриста, такое предложение полностью противоречит статье 31 Конституции, в которой указано, что проводить митинги, демонстрации, шествия, пикетирования без оружия и мирно могут любые граждане РФ.

Эксперт напомнил, что шествия и митинги бывают не только незаконными. Он привел в пример "Бессмертный полк", крестный ход и различные пикетирования.

По его мнению, соответствующий законопроект принят не будет.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов внес в МВД предложение определить площадки, предназначенные для проведения митингов. В своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с законом.

Орлов считает, что данную проблему возможно решить определением специальных площадок для проведения акций. Он также отметил, что за органами исполнительной власти останется право организовывать публичные мероприятия в любых пригодных местах.