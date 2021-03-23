Россияне увидят звездопад в апреле

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В апреле россияне смогут наблюдать метеорный поток Лиориоды. Уточняется, что в час будет падать 10–15 метеоров, сообщает URA.RU со ссылкой на астронома, автора YouTube-канала Astro Channel Александра Смирнова.

По его словам, звездопад ожидается во второй половине апреля, примерно 21–22 числа. Специалист также указал место, где можно увидеть метеорный поток. Жители смогут это сделать за городом, где не будет мешать засветка уличных фонарей.

Ранее сообщалось, что утром 15 января в Иркутске и пригороде жители наблюдали падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли. По словам специалистов, такое случается довольно часто, что доказывает надежность оболочки.

