Еще 1 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице еще 1 379 пациентов выздоровели после перенесенного COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 933 807. В Москве выявлено 1 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 793 человека", – говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 8 457 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 474 610 случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Метод переливания иммунной плазмы применяется с апреля прошлого года.
Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу
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