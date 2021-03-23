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Общество

11:24

Голикова объяснила, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19

общество

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости COVID-19 за рубежом тем, что страны перманентно закрывались. Об этом она рассказала в эфире телеканала RT.

"Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", – заявила вице-премьер.

Ранее Голикова рассказала, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к COVID-19. По ее словам, в стране в настоящее время наблюдается период стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

В Роспотребнадзоре сообщали, что на конец февраля число людей с иммунитетом составило приблизительно 8–9 миллионов. По словам специалистов, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60–70% жителей России.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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