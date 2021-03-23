Российским депутатам порекомендовали писать законы простым и понятным языком

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Российских депутатов призвали писать законы более понятным и простым языком. Соответствующие рекомендации подготовил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что методичка будет носить рекомендательный характер, однако в государственно-правовом управлении президента, Госдуме и аппарате правительства будут требовать выполнения данных правил.

Уточняется, что депутатов попросят писать просто и понятно. В частности, авторам законопроектов рекомендовали избегать запутанных и сложных названий и уточняющих формулировок, например "в связи...", "в части..." и других.

Кроме того, еще одна новая рекомендация связана со сквозной нумерацией статей проектов для единообразия.

"Наименование законопроекта должно отражать его содержание и основной предмет правового регулирования. Оно должно быть точным и четким", – приводит слова Крашенинникова ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что необходимо информировать водителей о периодах наиболее высокой аварийности. Он напомнил, что существует статистика Госавтоинспекции РФ о периодах, когда аварии происходят чаще всего. Он предложил говорить об этом на теоретических занятиях при подготовке молодых водителей.