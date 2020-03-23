Московский орнитарий просит помочь с поисками самки краснокнижного сокола

Самка балобана (вид хищных птиц семейства соколиных) улетела из московского орнитария, сообщает Агентство "Москва".

Балобан включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Как рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин, птица ручная и ведет себя доверчиво по отношению к людям. По его словам, хозяин занимался с соколихой восемь лет, она дрессированная. Никто не ожидал, что эта птица может улететь, подчеркнул Мишин.

"На нее даже не надевали телеметрию, чтобы, если что, быстро найти. Но инстинкт продолжения рода оказался сильнее: сейчас у соколов идет формирование гнездовий и она улетела в поисках партнера", – объяснил он.

Глава проекта отметил, что сама соколиха прокорм не найдет и станет тянуться к людям. Уже поступала информация о том, что ее видели вблизи жилых домов и она садилась на балкон. Он призвал не бояться сокола, если тот ведет себя доверчиво.

Мишин отметил, что основную опасность для птицы сейчас представляют вороны. "Вороны уже сели на гнезда и стали очень агрессивные", – уточнил он.

Руководитель орнитария сказал, что пару птица не найдет, так как ее вид в Москве в дикой природе не водится.

"В средней полосе балобаны практически не водятся, это птица более южная – степи и лесостепи. За пределы Москвы она вряд ли улетит, потому что она и ее родители, бабушки с дедушками были выведены в питомнике и по сути дикой птицей она не является", – заключил он.

Специалист сообщил, что улетевшего сокола можно опознать по двум кольцам на лапах и веревочкам-опутцам. Жителям можно подкормить самку балобана курицей и написать хозяину Виктору по телефону +79035306008.

Ранее Мишин призвал не трогать совят-пуховичков в парках и скверах, если тем не угрожает опасность. Кроме того, он попросил быть внимательнее собаководов и держать своих питомцев на привязи, особенно если это охотничьи породы. Эти птенцы совершенно беззащитны перед собаками, подчеркнул специалист.