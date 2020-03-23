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Общество

16:56

Протоиерей Ткачев назвал причину появления на проповеди в респираторе

общество

Фото: instagram.com/r_golovanov

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев пришел на проповедь в респираторе и объяснил свои действия протестом против "массового психоза" из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?" – заявил священнослужитель.

При этом Ткачев отказался извиняться перед теми, кого его поступок задел. Он подчеркнул, что в мире существует множество других болезней и особое внимание к коронавирусу излишне.

О действиях протоиерея стало известно после того, как журналист Роман Голованов опубликовал видео с необычным появлением Ткачева перед прихожанами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал веру в Бога спасением от коронавируса. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отказ от богослужений недопустим.

В Москве на данный момент подтвердили еще 71 случай заражения COVID-19. Теперь диагноз ставят после первой положительной пробы на коронавирус. Всего в России зафиксировали 438 случаев инфицирования, 262 из них обнаружены в Москве.

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