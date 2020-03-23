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Общество

16:26

Брыльска опровергла сообщения о раке

общество культура

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma

Польская актриса Барбара Брыльска опровергла информацию о борьбе с онкологическим заболеванием, сообщает телеканал "Звезда".

"Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные", – ответила артистка.

Брыльска рассказала, что находится на карантине из-за распространения коронавируса. Актриса уточнила, что ей помогает сын, который делает для нее покупки.

Ранее СМИ передавали, что у Брыльска может быть рак языка, однако точный диагноз не озвучивался. Якобы артистка отказалась говорить о болезни, но отмечала, что прогноз медиков положительный.

В январе дочь народной артистки РФ Нины Руслановой опровергла данные о госпитализации матери. По ее словам, самочувствие у актрисы нормальное.

В феврале журналист и телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу с микроинсультом. По рекомендации врачей он должен был находиться в больнице 7–10 дней. В конце месяца он выписался из медучреждения.

"Звезды советского экрана": Барбара Брыльска

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