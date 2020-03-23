Детей чиновников в Воронежской области отправили на отдых вместо льготников

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В прокуратуре Воронежской области инициировали проверку после сообщений о том, что сотрудники управления соцзащиты населения по Воробьевскому району предоставили своим детям путевки в санаторий вне очереди. Об этом сообщает "Российская газета".

Как выяснилось, в 2019 году дети сотрудников ведомства получили четыре из девяти путевок, выделенных на весь муниципалитет. На бумаге это было оформлено таким образом, будто бы семьи, которые претендовали на билеты, отказались от поездки. Во время опроса родители заявили, что путевки им никто не предлагал.

Отдельно подчеркивается, что списки получателей составлялись даже без учета специализации санаториев. А одну семью сотрудника управления соцзащиты и вовсе признали малоимущей и, как следствие, выдали путевку – при этом достоверность сведений о доходах членов семьи не уточнялась.

"Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ", – подчеркнули в пресс-службе правительства Воронежской области.

Действия госслужащих могут расценить как мошенничество. Ответственность за данное правонарушение регулируется частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. На данный момент результаты проверки направлены в полицию.

В министерстве финансов РФ ранее рассказали, что средства, конфискованные по коррупционным делам и полученные после продажи незаконно нажитого имущества, зачисляют в бюджет ПФР. Эти деньги затем идут на выплату страховых пенсий.

