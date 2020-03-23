Москвичи нашли замену офисным столовым и буфетам

Москвичи жалуются, что офисные столовые закрылись из-за коронавируса и теперь работникам негде пообедать, передает телеканал Москва 24.

Преподаватель дополнительного образования Юлия Назаренко нашла выход из ситуации. Женщина признается: обедать прямо в классе она не привыкла, как и приносить на работу контейнер с домашней едой, но другого выхода у нее нет.

"К сожалению, столовая закрылась, теперь мне приходится брать питание из дома. То есть я вечером складываю все в свой ланчбокс и приношу себе обед. Так как учителя на карантин не уходят, я буду еще три недели носить еду из дома", – рассказала она.

Брать на работу ланчбоксы теперь придется и депутатам. В Государственной думе закрылись столовая и даже буфет. Депутат Александр Старовойтов фотографией полупустого холодильника в Сети запустил флешмоб с хештегом "я не паникер", однако после закрытия столовой он задумался о покупке продуктов.

"Честно вам скажу, в глубине души я лелеял надежду, что, если действительно вдруг случится так, что продуктов не будет в магазине вообще, пойду в столовую, там хотя бы накормят. Но раз ее закрыли, то моя последняя надежда исчезает, и буду, собственно, как все", – поделился он.

Диетолог Маргарита Королева рекомендует есть овощи и фрукты, которые дают не только витамины, ферменты и минералы, но еще и фитонциды, и тем самым оказывают антибактериальное действие и противовирусную защиту.

Она советует есть чеснок и лук, которые содержат природные антибиотики и обеспечивают антивирусную защиту. Также она призывает употреблять белок в сочетании с овощными гарнирами и полезными зелеными салатами. Следует также пить больше воды, которая поддерживает естественную детоксикацию организма и слаженную работу кишечника.

Аналитики российской компании FinExpertiza подсчитали, что домашний образ жизни позволит сэкономить примерно до 46% бюджета. Это около 12,5 тысячи рублей в месяц.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова уточнила, что больше всего смогут сберечь жители Архангельской области, Москвы и Ненецкого автономного округа. Меньше – там, где традиционно люди меньше ходят по предприятиям общественного питания и сидят дома. Это Чукотский автономный округ, Смоленская область, Республика Ингушетия.

Другие эксперты добавляют, что сэкономить смогут не все. Дело в потребительском поведении: люди, которые привыкли тратить все деньги, продолжат это делать. Тем, кто желает избежать лишних трат, эксперты советуют тратить средства с умом – заказывать только действительно необходимое.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.