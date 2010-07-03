Столичные вузы проведут бесплатные лекции для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
30 марта в столичных вузах, колледжах и музеях в рамках проекта "Субботы московского школьника" пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и квесты. Учащимся помогут с выбором профессии, расскажут, как достичь поставленных целей и покажут ремесленный инвентарь горожан ХV–ХVII веков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В МГТУ имени Баумана состоится лекция "Ускользающая улыбка Джоконды", на которой пойдет речь о подготовке операторов систем охранного телевидения. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ школьникам объяснят, что такое эмоциональный интеллект.
В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова пройдет лекция "Медицинская биофизика на страже красоты и здоровья". Школьникам расскажут о методах современной аппаратной косметологии для поддержания здоровья кожи.
В Сеченовском университете ученики узнают, зачем современному хирургу нужно знать физику. Московский государственный строительный университет приглашает на квест "Стройка с нами", где можно изучить процессы, происходящие на строительной площадке.
В Московском городском доме учеников младших классов ждет интерактивная музейная программа "Московская школа из прошлого в будущее". В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 школьники примут участие в деловой игре "Проф-театр" и фестивале "Твой выбор".
Узнать подробнее о мероприятиях можно на портале "Школа большого города". Чтобы принять участие в лекциях и мастер-классах, нужно предварительно зарегистрироваться.
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