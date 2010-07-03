Жалоб в Мострансавто через соцсети стало меньше

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Горожане стали реже жаловаться Мострансавто Подмосковья через социальные сети. С начала года число жалоб снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Около двух лет назад социальные сети стали для предприятия одним из каналов коммуникации с пассажирами. Мы внимательно отслеживаем отзывы о работе компании, анализируем частоту и тональность упоминаний предприятия", – отмечается в сообщении.

Там же говорится, что чаще всего граждане сообщали информацию, которая требует оперативного вмешательства. На решение проблемы в среднем отводилось 24 часа.

"Наша задача – оперативно и качественно решить проблему пассажира и сделать так, чтобы в следующий раз аналогичного запроса не поступало", – подчеркнули в Мострансавто.

Ранее в Мострансавто сообщили, что с 1 января 2019 года новыми маршрутами в Подмосковье воспользовались свыше трех миллионов пассажиров. В пресс-службе предприятия уточнили, что были запущены 74 муниципальных и межмуниципальных маршрута. Пассажиров обслуживают более 150 автобусов.