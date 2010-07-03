Облачная погода с осадками ожидается в Москве в субботу

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Переменная облачность, небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидаются в столице в субботу, 23 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура составит 3-5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на воскресенье может похолодать до 2 градусов мороза.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье характер погоды в столичном регионе резко изменится. С запада приблизится очередной атлантический циклон, небосвод затянется плотными дождевыми облаками, усилится западный ветер.

Астрономы предупредили о магнитной буре, которая ожидается в воскресенье, 24 марта. Согласно прогнозам, в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли также будет возмущенной. Вероятность магнитной бури рано утром в воскресенье специалисты оценивают в 30%.