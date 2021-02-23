Еще 1 364 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 1 364 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 1 364 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 887 637", – говорится в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что за день в столице выявили 1 198 новых случаев коронавируса, госпитализированы 682 человека. Скончались 49 человек с положительным тестом на коронавирус.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперативном штабе.

В России за последние сутки выявили 11 823 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 312 человек. Суммарно в России коронавирусной инфекцией заразились 4 189 153 человека во всех регионах.

