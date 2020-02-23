Россияне рассказали, сколько тратят на путешествия

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Российские туристы рассказали, сколько денег тратят на поездки по стране и миру. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрос онлайн-сервиса Aviasales.

Отмечается, что на этот вопрос отвечали 5 тысяч граждан.

Оказалось, что 33% россиян на путешествия откладывают четверть заработной платы. 28% опрошенных заявили, что копят на отпуск посредством откладывания как минимум половины оклада ежемесячно.

Многие из респондентов признались в неумении экономить. Они заявили, что тратят все сбережения на поездки по России и за границу.

Лишь 10% граждан отметили, что выделяют на путешествия 10% от своего дохода. Остальные 17% туристов сообщили, что спускают на это всю зарплату.

Ранее стало известно о снижении цен на перелеты по России. Средний чек на внутренние рейсы туда и обратно с марта по май 2020 года снизился на 23% по сравнению с прошлым годом. Так, цены упали с 13,7 до 10,5 тысячи рублей.