Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночь на понедельник на дорогах образуется гололедица, информирует Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – с 21:00 23 февраля до 9:00 24 февраля", – говорится в сообщении.

В связи с этим москвичам рекомендовали быть внимательнее при движении на автомобилях. Пешеходов призвали к осторожности.

В субботу вечером московские коммунальщики начали приводить город в порядок после метели. Ветер был настолько сильным, что повалил деревья на востоке столицы.

Московские коммунальщики приводят город в порядок после метели

Также горожан предупреждали о мокром снеге и сильном ветре в выходные. Сообщалось, что его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

По мнению главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой в конце февраля ожидается аномально теплая погода. Прогнозируется, что столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.