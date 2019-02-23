В Росгидромете рассказали о мартовской погоде в Москве

В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
При этом синоптик напомнил, что март все же зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому не исключаются и сильные похолодания, передает ТАСС.
Также Варакин рассказал о погоде в последнюю неделю февраля. В субботу, 23 февраля, днем ожидается -7... -5 градусов, зато уже в воскресенье, 24 февраля, начнется очередная оттепель – воздух прогреется до 2 градусов под знаком плюс. В понедельник, 25 февраля, лжидается около 4 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что с вечера четверга в столице выпало примерно 15% месячной нормы осадков. Из-за метели в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. МЧС рекомендовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, а пешеходам держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Последствия снегопада в Москве устраняли 8,5 тысячи единиц спецтехники.
Потепление начнется в воскресенье и продолжится в начале новой рабочей недели благодаря атмосферному фронту, который пройдет через Москву и область. Как уточнили в Гидрометцентре, в этом году средние температурные показатели февраля выше климатической нормы на 7,1 градуса. Более того, с начала зимы температура превышает средние многолетние значения на целых 2,9 градуса.
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