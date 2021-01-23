СК проверит информацию о нарушении прав жителей аварийных домов в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав граждан нескольких аварийных домов в подмосковной Балашихе, распространенную на телевидении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В сюжете отмечалось, что в городе Балашиха ряд домов, которые ранее были общежитиями, до сих пор не стоят на балансе муниципалитета, и проживание в них стало небезопасно. В квартире 96-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны – частично обрушился потолок. Жители домов, среди которых есть и семья с детьми, опасаются за жизнь и здоровье", – говорится в сообщении.
Там пояснили, что данный факт проверяет региональное следственное управление СК. Бастрыкин поручил изучить доводы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших нарушения.
"Председатель СК России также поручил сотрудникам ведомства уделить должное внимание и поддержать ветеранов, оказав им возможную помощь юридического и социального характера. Ход процессуальной проверки глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате", – сообщили в пресс-службе.
Ранее ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, которые последовали массовое отравление школьников в Красноармейске. По предварительным данным, 19 и 20 января 91 школьник и два сотрудника столовых из двух образовательных учреждений обратились в больницы из-за плохого самочувствия.
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