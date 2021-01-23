Голикова заявила, что переболевшим COVID-19 не рекомендуется вакцинация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проходить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом, не рекомендуется. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
"Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. Потому что наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-Cov-2 единичны", – заявила представитель кабмина.
Голикова добавила, что после болезни и после прививки уровень антител к коронавирусу практически идентичен, хотя и присутствуют индивидуальные особенности.
По словам вице-премьера, снижение уровня антител после болезни не является поводом для значительного беспокойства. Вероятнее всего, для защиты организма будет достаточно клеточного иммунитета.
Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов накануне объяснил, что переболевшим коронавирусом можно не прививаться примерно до осени 2021 года.
В России за последние сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса. Всего по стране нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В Москве выявили 2 668 новых случаев коронавируса
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