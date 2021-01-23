В Москве выздоровели еще 5 933 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 5 993 пациента. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с инфекцией.

В столице также выявили 2 668 новых случаев коронавируса.

"Подтверждено 2 668 новых случаев заражения, госпитализировано 1 144 человека, скончалось 64 пациента", – заявили в Оперштабе.

Горожанам напомнили о необходимости соблюдать домашний режим при наличии симптомов коронавируса или ОРВИ.

В России за последние сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса. Всего по стране нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

