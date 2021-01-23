В России провели более 98 млн тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России провели более 98,9 миллиона исследований на выявление коронавирусной инфекции. Такие данные приводятся в Telegram-канале проекта стопкоронавирус.рф.

По информации платформы, за последние сутки их число увеличилось на 436 тысяч.

Под медицинским наблюдением в России пока остаются 643 128 человек.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что в России отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Вместе с тем, в стране все еще возможны небольшие подъемы числа случаев COVID-19.

