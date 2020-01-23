Авиарейс Гуанчжоу – Москва полетел без посадки в Ухане

23 января, 19:26
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Китайский авиаперевозчик China Southern отменил рейс в Москву из Уханя, где была зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
Рейс CZ355, который следует из Гуанчжоу, должен был сделать промежуточную остановку именно в Ухане. Однако из-за многочисленных случаев заболевания новой формой пневмонии город был закрыт на карантин. Таким образом, борт напрямую проследовал в столицу РФ.
Ранее штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухане, объявил о временном прекращении транспортного сообщения с городом. Ограничение коснулось автобусов, паромов, железных дорог.
С российской стороны в настоящий момент нет ограничений на полеты в Ухань. Корректировки возможны по инициативе китайских властей.
"Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", – заявил источник, знакомый с ситуацией.
О вспышке заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в китайском городе Ухань было объявлено в декабре минувшего года. Предполагаемым источником вируса на данный момент называют змей, которые широко применяются в традиционной китайской медицине.
В России для профилактики заболевания разработали две методики обнаружения коронавируса. Оба средства работают независимо друг от друга и позволяют определить его наличие в организме на ранних стадиях болезни.
Роспотребнадзор ранее усилил санитарно-эпидемиологический контроль на протяженности всей границы Российской Федерации. Первоначально дополнительные осмотры проводились только на границе с Китаем. На данный момент повышенный контроль установлен в аэропортах – здесь применяют переносные и стационарные тепломеры для выявления пассажиров с повышенной температурой.
В Китае пообещали дезинфицировать все посылки из опасных регионов
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