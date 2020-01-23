В Gucci опровергли назначение Гудкова амбассадором бренда в России

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В российском офисе модного дома Gucci опровергли назначение популярного шоумена Александра Гудкова первым официальным представителем бренда в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на презентации фильма "Марафон желаний" Гудков назвал себя первым российским амбассадором Gucci. Представители модного дома уточнили, что таковых у бренда два – Алессандро Микеле и Марко Биццари.

В свою очередь, Гудков стал первой российской звездой, приглашенной на показ. Ранее комик опубликовал в личном инстаграм-аккаунте серию фотографий с мероприятия Gucci в Милане.

Свое высказывание о назначении амбассадором Александр Гудков назвал шуткой и отметил, что никто из журналистов не стал уточнять, правда ли это.

Ранее сообщалось, что в Париже состоялось последнее модное шоу французского дизайнера Жан-Поля Готье. В нем приняли участие всемирно известные модели, в том числе Ирина Шейк и Дита фон Тиз.

