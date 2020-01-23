В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

В Госдуме рассматривают законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию

Возраст выхода на пенсию для многодетных отцов предложили снизить в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую законодательную инициативу, представленную Госсоветом Удмуртии.

Авторы внесли в Госдуму проект закона, согласно которому предлагается симметрично смягчить последствия повышения пенсионного возраста для мужчин. Также они указали на заявление Владимира Путина о возможности досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, родившим троих и четверых детей.

"Вносимые изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе", – говорится в пояснении.

Согласно законопроекту, под его действие попадают семьи, которые заводят третьего и четвертого ребенка. В случае если мужчины воспитали троих детей до достижения ими восьми лет, страховые выплаты предлагается назначать с 62 лет. Отцов четверых детей в аналогичной ситуации предлагается отправлять на пенсию в 61 год. На это никакого влияния не должен оказывать факт состояния в браке мужчины. Это выполняется в том случае, если человек имеет страховой стаж не менее 20 лет.

Отмечается, что затраты на подобный проект могут составить свыше 5,21 миллиарда рублей.

Ранее в Госдуму был внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей. Проект федерального закона предлагает предоставить право досрочного выхода в 60 лет для мужчин, при условии, что они имеют четырех детей в одном браке, и в 55 лет – для женщин.