СКР начал проверку заявлений о голодных обмороках школьников Кузбасса

Заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках местных школьников проверяют следственные органы. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу СКР.
"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", – сказал представитель пресс-службы.
Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, после проверки сообщений Кислицына следователи дадут оценку действиям лиц, которые несут ответственность за питание школьников.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области сообщил о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников. По словам омбудсмена, к нему начали обращаться классные руководители, которые обеспокоены социальным расслоением среди учеников, связанным с питанием.
По его словам, родители некоторых учеников не могут оплатить школьный обед или покормить детей перед уроками. Чтобы решить проблему над одним учебным заведением взято "шефство", помощь оказывают 11 школьникам.
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