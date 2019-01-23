СКР начал проверку заявлений о голодных обмороках школьников Кузбасса

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках местных школьников проверяют следственные органы. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу СКР.

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", – сказал представитель пресс-службы.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, после проверки сообщений Кислицына следователи дадут оценку действиям лиц, которые несут ответственность за питание школьников.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области сообщил о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников. По словам омбудсмена, к нему начали обращаться классные руководители, которые обеспокоены социальным расслоением среди учеников, связанным с питанием.

По его словам, родители некоторых учеников не могут оплатить школьный обед или покормить детей перед уроками. Чтобы решить проблему над одним учебным заведением взято "шефство", помощь оказывают 11 школьникам.