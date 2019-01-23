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12:01

Две политические партии могут исчезнуть в России

общество

12:01

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Иск о рассмотрении двух политических партий РФ находятся на рассмотрении в Верховном суде. Такое заявление сделал зампред Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии, передает Агентство "Москва".

Речь идет о Российской партии народного управления и спортивной партии России "Здоровые силы". Булаев напомнил, что в декабре минувшего года вступило в силу решение о ликвидации "Молодой России".

По его словам, процесс происходит в рамках закона. Нюансов, говорящих о том, ликвидация партий совершается умышленно, нет, утверждает замглавы ЦИК.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на горячую линию комиссии поступили предложения переименовать избирательную урну. Среди вариантов: корзина, накопитель емкость доверия, бокс, кейс, выборник, шкатулку, бюллетененакопитель, изберкуб и ящик для голосования.

общество

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