Гололедица и до 12 градусов мороза ожидают москвичей в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность, гололедица и до 12 градусов мороза ожидаются в столице в среду, 23 января, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью столбики термометров опустятся до 17–19 градусов ниже нуля. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 12–14 градусов мороза. Выглянет солнце. Осадков не будет, но на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что московские энергетики готовы к работе в морозы. Он напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго и МОЭК. На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля.

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильных морозах. По прогнозам, к середине этой недели в Подмосковье похолодает до минус 30 градусов. Ночь с 21 на 22 января уже стала самой морозной за январь. По данным метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опустилась ниже -15 градусов.

Из-за морозов москвичей попросили отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт. Морозная погода задержится в столичном регионе до конца недели, уточнили специалисты.