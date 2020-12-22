Врач призвал сутки не садиться за руль после употребления алкоголя

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После употребления алкоголя в течение суток стоит воздержаться от вождения автомобиля. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Артем Хисамов.

"Воздержаться от управления транспортом и выполнения каких-то мероприятий, связанных с опасностью, нужно минимум в течение суток после употребления алкоголя", – приводит его слова РИА Новости.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ранее не рекомендовал за праздничным столом совмещать алкоголь и сладости.

По его словам, спиртное также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.