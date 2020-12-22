Конспирологи рассказали об угрозе человечеству из-за магии чисел

Конспирологи пророчат человечеству колоссальные потери из-за магии чисел
Любители конспирологических теорий предупредили о важности сегодняшней даты – 22 декабря 2020 года. По их мнению, речь может идти об очередном "конце света".
Конспирологи рассказали Москве 24, что якобы об этой дате говорила предсказательница Ванга. Ей приписывают глобальные катаклизмы, войны и бедствия, которые завершатся к марту.
Кроме того, в одном из таких пророчеств упоминается соединение планет. И действительно, минувшей ночью произошло редкое сближение Юпитера и Сатурна.
По словам руководителя сектора астрономического образования Московского планетария Александра Перхняка, расстояние между двумя планетами составило около 6 угловых минут.
"Для примера, чтобы сравнить: диск Луны, который мы видим в хорошую погоду, – примерно 1/5 диска Луны. Это очень близко. Последний раз такое тесное соединение, даже более тесное, было примерно восемь столетий назад – в XIII веке", – заявил эксперт.
Он объяснил, что из-за особенностей человеческого зрения кажется, что визуально два небесных тела соединяются.
Ранее сообщалось, что мимо Земли пролетел астероид размером с авиалайнер. 18 декабря небесное тело миновало ближайшую точку от планеты на расстоянии 6,97 миллиона километров.
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