Госдума приняла поправку об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Госдума приняла поправку об обязанности соцсетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Поправку к законопроекту 2017 года в нижнюю палату внесли депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Она обязывает социальные сети мониторить размещенный в них контент для выявления и блокировки противоправной информации.

Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети обязуют ограничивать доступ к информации, которая выражает неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также призывает к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее рабочая группа комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) начала разработку законопроекта об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Предполагается, что такая инициатива защитит детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

Социальные сети "ВКонтакте" и Facebook по решению Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Прокуроры признали, что в материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор также ограничивает доступ к ресурсам, распространяющим фейковые новости о коронавирусной инфекции в РФ.