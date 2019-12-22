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Общество

08:47

Россиян напугали страшными последствиями от избыточного потребления воды

общество безопасность

Фото: depositphotos/andrei_77

Эксперты раскрыли опасность чрезмерного потребления воды. Об этом информирует RT со ссылкой на доктора медицинских наук, ведущего сотрудника Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Аллу Погожеву.

По ее словам, избыточное потребление воды может негативно сказаться за здоровье человека.

Погожева объяснила, что обилие жидкости перегружает сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы организма. Кроме того, это приводит к повышению распада белка.

По словам эксперта, в среднем человек должен выпивать 2,4 литра жидкости за день. Это является оптимальным количеством. При этом стоит учитывать, что порядка одного литра организм черпает из пищи.

Ранее специалисты рассказали, какие напитки вызывают сильное похмелье. Оказалось, что быстрое опьянение при употреблении этих напитков возникает из-за их крепости, равной порядка 20%.

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