Россиян напугали страшными последствиями от избыточного потребления воды

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Эксперты раскрыли опасность чрезмерного потребления воды. Об этом информирует RT со ссылкой на доктора медицинских наук, ведущего сотрудника Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Аллу Погожеву.

По ее словам, избыточное потребление воды может негативно сказаться за здоровье человека.

Погожева объяснила, что обилие жидкости перегружает сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы организма. Кроме того, это приводит к повышению распада белка.

По словам эксперта, в среднем человек должен выпивать 2,4 литра жидкости за день. Это является оптимальным количеством. При этом стоит учитывать, что порядка одного литра организм черпает из пищи.

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