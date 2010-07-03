Онищенко прокомментировал введение в Щелкове "сухого закона"

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу по введению "сухого закона" в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает ИА "НСН".

Ранее с подобным предложением выступил депутат Щелкова Андрей Яковлев в обращении к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Яковлев предложил проработать инициативу в областном городе, а в случае успеха экстраполировать на всю страну.

Геннадий Онищенко, в свою очередь, поблагодарил автора инициативы, но отметил, что она недостаточно продуктивна.

"Спасибо депутату Яковлеву. Будем считать, что он таким оригинальным способом обратил внимание на эту проблему. Непродуктивным, но возможным способом", – заявил он.

По мнению бывшего главного санитарного врача, если вводить "сухой закон", то на территории крупных субъектов – то есть не ограничиваться городами, а задействовать целые регионы.

Ранее в ноябре стало известно, что правительство не планирует рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя. По словам пресс-секретаря премьер-министра России Олега Осипова, этот вопрос находится в компетенции глав регионов.

