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Москва 24

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Общество

12:01

Больше половины компаний в РФ оставят сотрудников без новогодних премий

общество

Больше 50% российских компаний не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам

Больше половины российских компаний не будут выплачивать своим сотрудникам новогодние премии. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Эксперты сервиса по трудоустройству провели опрос среди руководителей компаний, HR-директоров и рекрутеров. Оказалось, что только 19% опрошенных будут премировать всех работников. Еще 40% респондентов признались, что на тринадцатую зарплату смогут рассчитывать далеко не все сотрудники. Главная причина этого – отсутствие денег.

Бизнес в России оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. В итоге премии получают только те сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса, отмечают специалисты.

Впрочем, опрос среди сотрудников компаний показал, что почти половина респондентов не рассчитывает на получение "новогодних" денег.

Ранее эксперты подсчитали, что большинство российских компаний увеличило зарплаты своим сотрудникам за последний год. Фирмы поднимают уровень оплаты труда от безысходности на фоне общего роста потребительских цен.

Чаще всего доход растет у высококвалифицированных сотрудников. Это те люди, которые составляют постоянный штат работников, кем дорожат руководители. Фирма вкладывает деньги в обучение таких сотрудников, тратит время на формирование их лояльности и верности компании.

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