Француза оштрафовали на 100 евро за дачу милостыни

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Французская железнодорожная полиция выписала штраф мужчине за дачу милостыни женщине. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, молодой человек дал нуждающейся женщине с ребенком мелочь, которая осталась после покупки билета из автомата. Один из сотрудников полиции это увидел и выписал мужчине штраф в размере 100 евро, поскольку в стране действует запрет на дачу милостыни попрошайкам.

Сам пассажир был возмущен такими действиями сотрудников полиции и заявил, что будет добиваться пересмотра решения. Он пояснил, что деньги женщине вручил добровольно, добавив, что она у него их не просила.

Национальная компания французских железных дорог отреагировала на данный инцидент, посчитав такой поступок полицейских "бестактным". Сотрудники компании пообещали оказать всю необходимую помощь мужчине и аннулировать штраф.

