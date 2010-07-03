Психотерапевт расскажет об опасности вейпов в парке "Зарядье"

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Почему возникает зависимость от табака, чем опасны вейпы, с какими трудностями сталкиваются желающие бросить курить, расскажет

Врач Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Валерий Лыков расскажет о зависимости от табака, опасности вейпов и трудностях, с которыми сталкиваются желающие бросить курить.

Встреча состоится во вторник, 26 ноября в 19:00 в павильоне "Заповедное посольство" столичного парка "Зарядье" в рамках программы "Здоровая Москва", передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости узнают, как курение воздействует на организм человека, есть ли разница между обычными и электронными сигаретами и как отказаться от привычки, а также смогут задать вопросы.

"Согласно данным последних исследований, зависимость от никотина формируется быстрее, чем от некоторых тяжелых наркотиков", – рассказал Лыков.

Врач также подчеркнул, что в общество пока не понимают всех опасностей, которые связаны с употреблением электронных сигарет и вейпов, которые позиционируются как безвредные.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов ранее заявил, что в России через несколько лет могут запретить вейпы.